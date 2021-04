VIDEO ja BLOGI | Putin: igasuguste Venemaa-vastaste provokatsioonide korraldajad kahetsevad sügavalt

Euroopa Liidu kohta on Venemaa teatanud, et sellega puuduvad üldse igasugused suhted ja suheldakse ainult teatud riikidega.

Tšehhi teatas eelmisel nädalavahetusel, et Vene sõjaväeluure GRU agendid on olnud seotud plahvatusega Vrbětice laskemoonalaos, mille tõttu saatis välja 18 Vene luuretöötajat, kes tegutsesid diplomaatilise kattevarju all. Venemaa vastas omalt poolt 20 Tšehhi diplomaadi väljasaatmisega Venemaalt. Tšehhi kõrvaldas Venemaa Rosatomi ka oma Dukovany tuumaelektrijaama hankeprotsessist.

Venemaa juba niigi pingelised suhted Läänega on viimastel nädalatel järsult veelgi halvenenud. Venamaale on kehtestatud uusi sanktsioone USA ja Euroopa poolt, millele Venemaa on vastanud omapoolsete sammudega.

Eelmise aasta kõnes tegi Putin teatavaks ettepaneku muuta konstitutsiooni. Need muudatused on nüüd tehtud, Putini ametiajad on nullitud ja talle on avatud tee valitsemiseks kuni 2036. aastani.

Haripunktis on pinged Ukrainaga , kodumaal kasvab rahulolematus reaalsete sissetulekute languse, kasvava inflatsiooni, koroonaviiruse pandeemia, USA ja rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu, mis on kehtestatud erinevate spionaaži-, küberrünnakute ja valimistesse sekkumise süüdistuste tõttu.

Pärast Putini esinemist on kavas üleriiklikud meeleavaldused näljastreiki pidava vangistatud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi toetuseks, kelle teadete kohaselt üles öelda ähvardav tervis on tekitanud muret üle maailma.

Ukraina

Venemaa hakkas märtsis süüdistama Ukrainat kavatsuses alustada Donbassis taas sõjategevust, mille järel hakkas koondama oma vägesid Ukraina piirile ja Krimmi. Läänes on see tekitanud muret Venemaa võimaliku täiemahulise sissetungi üle Ukrainasse. Kremlis on väidetud, et Venemaa kavatseb kaitsta Donbassi venekeelseid elanikke, kellele on jagatud ka massiliselt Vene passe, väidetava Ukraina korraldatava veresauna eest.

USA ja NATO on kutsunud Venemaad pingeid Ukraina piiril leevendama. Kaitseminister Sergei Šoigu väitis, et vägede koondamine Venemaa läänepiiridele on vastus NATO tegevusele, mis ohustavat Venemaad. Venemaal on toimunud ja kavas rida suuremõõtmelisi sõjaväeõppusi ning Krimmi ja Musta mere piirkonnas on suletud merealasid ja õhuruumi.

Majandus

Tõenäoliselt puudutab Putin oma kõnes majandusküsimusi, eriti venemaalaste langevat elustandardit ja toidukaupade hinnatõusu, mis on tekitanud elanikkonnas rahulolematust.

Ka koroonapandeemia on Venemaa majandusele oma märgi jätnud. Eelmisel aastal kahanes see kolm protsenti.

Koroonavaktsiinid

Arvatavasti räägib Putin ka kolmest kodumaisest koroonavaktsiinist, mis annavad kindlasti võimaluse näidata Venemaad ülemaailmse heategija ja eesrindliku teadusriigina. Lääneriigid süüdistavad aga Vene propagandat oma koroonavaktsiini Sputnik V upitamises ja Lääne koroonavaktsiinide mustamises poliitilistel põhjustel, millel on kahjuks ka meditsiinilisi tagajärgi seoses usaldamatusega vaktsiinide vastu.

Samas on Venemaa enda vaktsineerimiskampaania üsna aeglane rahva skeptilisuse ning tootmis- ja jaotusprobleemide tõttu.

Olles saanud eelmisel nädalal oma teise vaktsiinidoosi, kutsus Putin venemaalasi eeskuju järgima. Samas ei paljastatud, millist vaktsiini Putinile süstiti, öeldi vaid, et see oli üks kolmest Vene vaktsiinist.

Navalnõi

See, kas putin Navalnõid mainib, pole sugugi kindel. Vähemalt Navalnõi nimi on olnud Putini jaoks otsekui tabusõna, mida välja öelda ei tohi.

Navalnõi mürgitamine, vangistamine ja nüüd kuni võimaliku surmani halvenenud tervis on kutsunud esile üleskutsed kogu maailmast tema vabastamiseks ja ravimiseks.

Hiljuti viidi Navalnõi Pokrovi kolooniast nr 2 üle Vladimiri kolooniasse nr 3, kus asub vanglahaigla. Venemaa karistusteenistus FSIN teatas taas, et tema tervis on „rahuldav”.

Navalnõi advokaatide sõnul on tal seljavalud ning jalgade ja käte tundlikkuse kadu. 31. märtsil alustas Navalnõi näljastreiki, nõudes isikliku arsti enda juurde laskmist.

Navalnõi meeskond on kutsunud toetajaid kogu Venemaal täna pärast Putini kõnet tänavatele tulema. Siseministeerium on juba ebaseaduslike kogunemiste eest hoiatanud ja Venemaa linnade väljakuid on juba hommikul suletud.