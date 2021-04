Toomas Alatalu Putini kõne eel: raske uskuda, et käes on aeg, mil relvade, sõdade ja sõjaväemanöövrite koht valimiskampaaniates väheneb

Tänane on samuti selgelt valimiskampaania kõne, sest 19. septembril toimuvad Riigiduuma ja ka piirkondlikud valimised. Kõnealuseid kahte kõnet ühendab veel see, et Venemaa tänases relvade täristamise kampaanias tehakse pidevalt viiteid just 2018.a. valminud või siis veel eksperimentaalstaadiumis olnud, kuid näidatud relvadele. Tasub mäletada sedagi, et alles pärast seda show’d ehk jumper-pumperite näitamist, - nagu Donald Trump temale omaselt asju hindas – toimus selle aja USA ja Venemaa presidentide esmakohtumine Helsingis (juuli 2018).