NÄDALA NÄGU | Ivan Orav: käsi tagumikus ja võõras veri

Suure kurvastusega olen ma lugenud uudiseid Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri kohta. Mis teha, see on ammu teada, et halvad sõbrad meelitavad isegi pühaku patuteele. Issake, võtame kasvõi Arnold Rüütli! Ma mäletan seda vapustust, kui selgus, et ta on komparteisse astunud. Justkui oleks habras hirvetall huuled tulipunaseks värvinud, võrksukad jalga pannud ja sulle bordelli aknast lehvitanud!