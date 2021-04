Kaitseministeerium kavatseb hankida Eesti mereväele robotlaevad

Tuleviku mereväe moodulalust saaks kiiresti ümber kohandada nagu legolaeva, näiteks patrull-laevast miinijahtijaks või seirelaevast relvadega aluseks. Eesmärk on juhtida laeva eemalt nagu drooni, nii et inimese kätt oleks pardal vaja võimalikult vähe või üldse mitte ja kõige keskmes oleks tehisintellekt.

Mereväe ülem kommodoor Jüri Saska ütleb, et maailma sõjajõudude suundumus on liikuda robotmasinate poole. „Üleüldiselt ei taheta inimkaotusi sõjalistes konfliktides tolereerida,” lausub ta. Kui inimene sõjariistast välja võetaks, ei oleks see üksnes eetiliselt aktsepteeritavam, vaid automatiseerituna osati ka rahaliselt soodsam.