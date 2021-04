Pikka aega arvati Tšehhis, et 2014. aasta sügisel riigi idaosas plahvatanud laskemoonalao traagiliste tagajärgedega juhtum võis olla õnnetus. Nüüd teatas riigi valitsus, et tegemist oli hoopis Venemaa sõjaväeluure kätetööga. Suursaadik David Král tunnistab, et nii tšehhidel kui ka tal endal oli esialgu isegi raske uskuda, et selline asi võib EL-i ja NATO liikmesriigis juhtuda.