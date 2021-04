REPORTAAŽ | Raiutud riigimetsa asemele lennutatakse uus helikopteriga kohale ja pistetakse mulda

Igal aastal raiub RMK 1% riigimetsast ja uuendab raiesmikud. Toomas Väät ütleb, et peamiselt teebki RMK lageraiet, metsauuenduseks on tehtud ka üksikuid valikraieid ja umbes 1% jagu turberaiet. Miks just lageraie?

„Lageraie on üks viis metsa uuendada,” selgitab Väät. „Lageraie annab meile kõige kiirema tulemuse, me saame mõne aastaga pärast raiet sinna noorendiku peale.”

RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Sille Ader lisab, et turberaiet saab teha männikutes, aga mujal mitte. „Väga paljud mõtlevad, et RMK teeb lageraiet, sest on rahaahne, aga lihtsalt igal pool ei saa turberaiet teha, kuna seal ei ole piisavalt valgust nende väikeste taimede kasvama minekuks, kui teised taimed jäävad ümber. Siis küsitakse, et miks siin ei ole uut ilusat metsa – aga vaat, me ei teinud siin lageraiet.”

„Mina unustaksin ära sõna „lageraie”. Me tahame kasvatada uue metsa,” ütleb Väät. „Meie eesmärk on, et saja aasta pärast oleks siin uus männik – hakkame tagantpoolt pihta.”

Aga miks me tahame kasvatada uusi metsi, mitte vanu? „Meil on vanu metsi ka. Riigimetsast 30% on range kaitse all, kus me üldse raieid ei tee,” märgib Ader. Väät lisab: „Ma küsiksin vastu, et miks on 10% noorendikest range kaitse alla võetud. See täidab ju mingit eesmärki. Siis me võime ju öelda, et tänu meie tööle on saadud suurepärased noorendikud kaitse alla.”