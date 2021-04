Hanno Pevkur: mina ei usu, et meie rahva nägu on onu Heino nägu

Parlament on paljuski Eesti visiitkaart ja keegi ei taha näha, et see visiitkaart on täis soditud solvanguid või kultuuritust, tõdeb riigikogu aseesimees Hanno Pevkur EKRE liikme Kalle Grünthali "naljadele" mõeldes.

