Sõbrad on Villemdrillemi suurimad inspireerijad ja motiveerijad. Seejuures on nad ka ta peamised koostööpartnerid. Pildil Helezaga, kellega koostöös valminud videosinglile „tundnud nii” ennustab Villemdrillem albumilt suurimat edu.

Foto: Universal Music Estonia/ Nikita Turok & Jüri Belov