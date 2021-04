Me peame rääkima väärarusaamadest ja sellest, miks on need nii levinud. Vabandust seda nii otse ütlemast, aga minu meelest on neist paljud niivõrd populaarsed puhtalt selle pärast, et keskmine inimene on lihtsalt rumal.

Toon järgnevalt kolm näidet selle kohta, kuidas on väga lihtne numbrite või statistikaga väärarusaamu ümber lükata. Alustagem vaktsiinidest.