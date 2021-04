Ivangorodi elanik küsib Putinilt: miks on Venemaal koroonatestid tasulised, aga Eestis mitte? Kas Venemaa on Eestist vaesem?

„Miks peavad Vene Föderatsiooni kodanikud maksma PCR-testide eest välismaalt saabudes oma taskust, keskmiselt 2500 rubla (praeguse kursi järgi 27 eurot – toim) testi eest, mida tuleb viie päeva jooksul teha kaks ja sisestada riigiteenuste portaali, seda on 5000 rubla ühe inimese pealt, kui see on Vene Föderatsiooni riiklik nõudmine? See ei ole kodanike soov! Miks mitte teha nii, et need testid oleksid tasuta, nagu näiteks Eesti kodanikel Eestisse naastes. Või on Venemaa Eestist vaesem?”