Pariisi turistikorterite arv on märgatavalt kahanenud, sest isehakanud ärimehed on saanud linnalt kohtukutse, ülemäära kalli korteri soetajad on aga avastanud, et sissetulekust ei piisa laenu tagasimaksmiseks. Pariisi üüri- ja müügiturul on jällegi palju uhkeid pakkumisi.