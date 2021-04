Pandeemia kahjustab Euroopa suurlinnades liiga julgelt laenu võtnud Airbnb-ärimehi

Pandeemia on halastamatult paljastanud ka juhtumid, kus isehakanud ärimehed on Airbnb platvormi kasutanud Pariisi reegleid rikkudes. Nende rahaline olukord on veelgi keerulisem, sest nad ei saa abi taotleda ilma tunnistamata, et nad on ebaseaduslikult korterit välja üürinud. Pariisi linn on kohtukutse saatnud tervele hulgale Airbnb-s tegutsejatele, kes on oma teise kodu välja üürinud. Seda pole aga lubatud teha, kui korter ei ole just registreeritud äripinnana.