Tallinna eri koolide kuuendas klassis käivad kaksikud tüdrukud söövad antidepressante. Üks on sel aastal juba kaheksa nädalat olnud depressiooniga haiglas. „Natuke ta oli depressiivne juba enne, aga pärast jõuluvaheaega, kui kooli ei lubata, trenni ei saa, sõpru ei näe, on asjad päriselt käest läinud," räägib tema ema, kes soovib jääda anonüümseks. „Distantsõpe võimendas." Koolis on tüdruk käinud sel aastal ainult ühel või kahel päeval.