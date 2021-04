Viielisest õpilasest on saanud nulliline, kes vihkab kooli ja õpetajaid. Depressioon murrab distantsõppel lapsi

Tartu algkooliõpetaja Mari (nimi tema soovil muudetud) räägib, et e-õppe kvaliteet ei erine ainult kooliti, vaid ka kooli sees. „Enamik õpetajaid teevad kindlalt vaid ühe kohustusliku veebitunni päevas,” ütleb ta. Mari teeb neli. „Muidu ei saa lapsed asju selgeks, kui teeksin ühe tunni päevas.” Ta on klassi 25 õpilast jaganud taseme järgi kolme rühma, sest anda üks tund korraga 25 õpilasele on mõttetu. Nii ei õpi keegi ja nõrgemad jäävad maha, teab ta.

„Kui võrdlen kõige aeglasemat ja kõige tempokamat rühma, siis need, kes jäävad muidu ka maha, jäävad nüüd veel rohkem maha. Teadmiste, tempo- ja motivatsioonivahe on megasuur ning nüüd tuleb see eriti hästi välja. Tublimad võidavad distantsõppest kindlasti.” Matemaatikatunnis jõuab Mari kõige tublimatega ka lisaülesandeid lahendada, kõige aeglasema rühmaga aga teha ainult paar tehet.

Asi on Mari sõnul ka selles, et kui klassis jääbki keegi maha, siis järgmises tunnis tuleb juba uue teemaga edasi minna. Seega jäävad osa õpilaste teadmistesse lüngad. „Kodus on veel segavaid faktoreid, väiksed õed-vennad röögivad ja ema ütleb vastuseid ette, siis nii jäävadki asjad arusaamatuks.” Mari sõnul on ka kolleegid märganud, et vanemad teevad laste eest koduseid töid ära. Pealegi, osa vanemaid justkui eeldab, et õpetaja on nende laste eraõpetaja. Mari sõnul on see väsitav.

Mari on missioonitundest distantsõppe ajal vabatahtlikult lisatööd teinud, aga ikkagi on väga raske. „Nädalas paar korda mõtlen, miks ma selle ameti valisin,” kirjeldab Mari distantsõppe mõju.