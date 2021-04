Jazzkaar avaldas audiogiidi jazzisteks jalutuskäikudeks

Audiogiidi lahendus on inspireeritud festivali värvikast ajaloost: "Idee sündis kevadise festivalimelu igatsusest — oleme ju harjunud aprillikuus jazzi keskel olema. Nii lõime audiogiidi, mis tutvustab seitset erinevat Jazzkaare festivalikodu ning esinenud artiste läbi aegade, samuti kuuleb lugusid, mis tihti vaid kontserdikülastaja või -korraldaja mälus säilinud on. Et pandeemiast põhjustatud piirangute tingimustes on väljas liikumine ja jalutamine saanud väga populaarseks, tundus audiogiid just sobiv lahendus. Aitavad ju nii liikumine kui head emotsioonid muusikast hoida meie vaimset tervist,” märkis Jazzkaare produtsent Anu Luik.