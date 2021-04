Psühhiaater laste depressioonist ja ärevusest: mida noorem laps, seda enam peegeldab tema seisund vanemate toimetulekut

Kliinikumis on Reppo sõnul numbrid suuremad osalt seetõttu, et laste vajadus abi järele on suurenenud, teisalt ka seetõttu, et kliinikum suudab sel aastal rohkem lapsi ja noori aidata.

„Laste ja noorte depressiooni ja ärevuse tekkimisel kehtib seaduspärasus, et mida noorem laps, seda enam peegeldab tema seisund vanemate jaksamist ja toimetulekut,” sõnas Reppo.

„Kui peres on usalduslikud suhted, siis lapsed toetuvad keerulise olukorra tekkimisel enamasti vanematele, noored rohkem eakaaslastele ning sõpradele. Nüüd tuleb kohaneda uue ja teistmoodi keskkonnaga, kuid vanemad on näiteks rahaprobleemide tõttu ise stressis ja väsinud ning noortel on vähem võimalusi sõpradega kokku saada, kasvõi klassiruumis ja trennides. Nii et laste ja noorte õlule on selles mõttes langenud mitmekordne koorem.”

Laste ja noorte õlule on langenud mitmekordne koorem.

Reppo sõnul on introvertsetel noortel distantsõpet natuke kergem taluda kui väga suhtlemisaltitel ja ekstravertsetel noortel. „Sotsiaalfoobiaga noored võivad isegi kogeda kergendust, et ei pea kaasõpilastele igapäevaselt silma vaatama, ja puhta tähelepanuhäirega noored on rahul, et iga kaasõpilase liigutus tähelepanu ülesannetelt ära ei tõmba,” märkis Reppo, kuid lisas, et enamusele noortest on olukord aga väga keeruline.

Mis puudutab eagruppe, siis rohkem on Reppo sõnul põhjust muretseda noorte pärast vanusest 12-13, sest alates viiendast klassist õppimise nõuded ja iseseisva töö vajadus oluliselt suurenevad. „Algklassides on tempo rahulikum ning teemad suudetakse rahulikult ka e-ruumides läbi käia. Samuti antakse ehk algkooliõpilastele rohkem andeks, kui ta ei suuda kaugtunnis kogu aja asjalik ja huvitatud olla. Tõsi, praktilised ja käelised tegevused kannatavad oluliselt,” nentis ta.