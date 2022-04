Tšernobõli aastapäev. Esimene rahuliku aatomi ohver aurustus plahvatuses

Viimased 20 aastat on teadlased Tšernobõli avarii ohvrite arvu üle pead murdnud ja esitanud erinevaid mudeleid selle arvutamiseks. Maailma terviseorganisatsiooni 2005. aasta raporti järgi suri selle tõttu üle 4000 inimese vähki, hiljem on ÜRO hinnanud surmade arvu 16 000-le, Venemaa teaduste akadeemia on arvestanud Tšernobõli ohvrite arvuks 200 000 ja Ukraina riiklik komisjon 500 000.

2000-ndate lõpus andsid Vene teadlased USA-s välja raamatu „Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment” („Tšernobõl: katastroofi tagajärjed inimestele ja keskkonnale”), milles väideti, et Tšernobõli avarii põhjustas järgnevatel kümnenditel miljoni inimese enneaegse surma. See arv avaldas läänes muljet, kuid oma kodumaal jäid teadlased naerualusteks, sest nad võrdlesid endise Nõukogude Liidu territooriumil 1986. aasta eelset ja järgset suremust, kuid unustasid, et suremus suurenes sel ajavahemikul oluliselt ka piirkondades, mis jäid Tšernobõli avariist täiesti puutumata.