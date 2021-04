Aivar Riisalu: tullevikus võiks prügiveotasusse arvata ka jäätmevaldkonna arendamiskulud

Palju on räägitud, et Eesti vajab tublit arenguhüpet jäätmemajanduses. Eestil jäid täitmata olmejäätmete ringlussevõtu eesmärgid 2020 aastaks ja sama tume tundub ka tulevik. Juba pikka aega on nii Euroopa Komisjoni, OECD kui siseriiklike organisatsioonide poolt väljatoodud ühte ja kindlat sõnumit, mis oluliselt olukorda parandaks – kohalike omavalitsuste rolli jäätmehoolduses tuleb suurendada, andes selleks rohkem valikuid ja õigusi ning ka riigipoolset tuge.

Seetõttu ootasin suure huviga uue liberaalist keskkonnakomisjoni esinaise jalustrabavaid ja julgeid ideid ennenägematuks arenguhüppeks (EPL 10.04, Yoko Alender: ärme laseme poliitikutel prügiveosse korruptsiooni tuua). Öeldakse, et lootus sureb viimasena – nii ka seekord. Täpselt sama vana jutt, mida oleme harjunud kuulama viimased 10 aastat kui mitte rohkem.

Hea Yoko, kes selle loo sulle valmis kirjutas ega ometi Sa ise? Räägime nüüd asjadest nii nagu need päris elus käivad ehk kuula praktikuid.