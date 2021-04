EESLIINI KANGELASED | Just kambavaim aitab kriisiga toime tulla

Regina Eistre töötab kuue teismelise lapse perevanemana Tudulinnas MTÜ Maria ja lapsed perekodus. Kuigi koroonakriisiga harjumine oli alguses ka neile väga raske, tunneb Regina enda sõnul kõige rohkem muret aga just üksiklaste ja ka üksikvanemate üle, kel praeguses olukorras palju raskem võib olla.

***

Meie perekodus kasvab kuus last vanusevahemikus 11-15. Perekodusse satuvad lapsed, kelle enda vanemad nende eest erinevatel põhjustel hoolt kanda ei saa. Perevanemaid on kaks, korraga olen tööl ühe nädala ning seejärel nädala puhkan, samal ajal kui teine perevanem laste eest hoolitseb. Perekodus elavad lapsed aga nagu täiesti tavalises kodus: nad käivad koolis ja huviringides, neil käivad sõbrad külas ja jäävad ööseks, ka meie lapsed käivad sõprade pool ööbimas ning ma suhtlen tihedalt laste sõprade ja klassikaaslaste vanematega. Meil on kass ja merisead (nende eest hoolitseb üks tüdrukutest täiesti iseseisvalt), ka minu enda koerakutsikas käib minuga enamasti tööl kaasas. Kõrvalperes on neil samuti koer, seega lastel on lõbu palju.

Meie perekodude töö põhineb miljööteraapia põhimõtetel, mille eesmärgiks on tagada noortele toetav keskkond, kus neist sirguvad iseseisvad ja hiljem elus ise hakkama saavad inimesed. On väga oluline, et perevanema ning lapse vahel oleks aus suhe ja et laps tunneks end austatuna. Lastele antakse piisavalt iseseisvust, nad saavad ise endale valida riided, enda toa kujunduse ja pildid seintele, mänguasjad jne - täpselt nagu tavaperedes kasvavad lapsed. Üks minu poistest kiskus varem jonnihoogudes tapeeti seintelt. See oli kollane ja autodega ja ei meeldinud talle. Nüüd, kui ta saab ise oma keskkonna valida, ei ole tal ega teistel lastel selliseid mõttedki. Laps ju ei hävita seda, mida ta ise on saanud luua. See iseseisvus ja vabadus annavad lastele eneseväärikuse ja -usu.

Isegi kui kooli ei pidanud enam minema, ärkasime ikka enam-vähem samal ajal, panime riidesse ja sõime koos hommikust, et ei kaoks side normaalsusega.