Tuomas Latola: Eesti sideturvalisuse lahendus on Soome ja Saksamaa mudel

Juba teist aastat kestev viirusekriis näitab selgelt, kui palju me sõltume digitaalsest taristust: tervishoid, koolid, igapäevatöö, lihtsad inimlikud suhted. Samal ajal võimendus arutelu selle üle, kas Huawei seadmete tarnimist Eestisse tuleks piirata. Need oleksid justkui ohtlikud. Ohtu kinnitavate tõendite puudumine tekitab küsimuse, kas tehnoloogiamaailma ühe liidri Huawei musta nimekirja kandmine, mis toob kaasa võrkude suuremahulise ümberkujundamise operaatorite poolt, on mõistlik?

Rahvusvaheliselt näivad kõik mõistvat, et Huawei seadmete kasutamisega ei kaasne julgeolekuga seotud tehnilisi probleeme.

Mina, Soome kodanikuna, ei saa naaberriigi valitsusele midagi ette kirjutada, küll aga soovitan Eesti seaduseandjatel enne omapoolsete otsuste langetamist tutvuda ka Soome lahendusega.