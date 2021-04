Sveta Grigorjeva: nii lihtne on minna närvi. Silvia Ilvesest, Sigatüükast, seksismist ja meemidest

Robert Sarv muidugi rõõmustab, et tal tööd jagub, mina eriti mitte. Näib, et senikaua, kuni vihakõneseadus pole vastu võetud, võtab eestlane sotsiaalmeedias ja anonüümsetes kommentaarides veel viimast. Nali naljaks, aga tundub, et teatud inimesi saab mõnitada nii peavoolumeedia saadetes kui oma erasotsmeediaplatvormidel vaat et kergemini kui teisi. Saame mõnitada Seidit ja Adat, sest nad on kõigest mingid tšikid kuskilt maalt, enamgi veel, nad on ju mingid l***d sealt Rannamajast, eks!? Saame mõnitada „hüsteerilist eite" Silvia Ilvest, kes „paneb segast" Toompeal koos teiste samasuguste lamemaalastega, onju!