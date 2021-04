LINNAPEAUURING | Pealinlased soovivad Kõlvarti meerina jätkamist. Kuhu on kadunud Kaljulaidi toetus?

Kuna Tallinn on nii suur, siis tuleb ka kohalike valimiste vaates arvestada sellega, et ega linnapea kandidaatide üldisest toetusest piisa asja otsustamiseks. Valimised korraldatakse ringkonniti ja seega on tähtis, et toetus jaguneks ühtlaselt.

Linnaosade vaates aga läheb pilt mitmekesisemaks. Kohe torkab silma, et ametis oleval linnapeal Mihhail Kõlvartil on erakordselt suur toetus Lasnamäel, kus elab palju mitte-eestlasi ja kus Keskerakond on paljudel kohalikel valimistel traditsiooniliselt teinud puhta töö. Samuti võib Kõlvart rahul olla sellega, et juhib tugevalt ka enamikus teistes linnaosades: Haaberstis, Kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Mustamäel ja Nõmmel.

Kuid kahes linnaosas – Pirital ja Kristiines – lükkavad konkurendid ta hoopistükkis kolmandale kohale. Neis linnaosades eelistaks kõige suurem hulk inimesi tulevase meerina Reformierakonna kandidaati Kristen Michalit, vastavalt 28% ja 26%. Ka Raimond Kaljulaid saab seal vastavalt 23%-ga ja 20%-ga Kõlvartist parema tulemuse.

Ent märkimisväärne on see, et enne 2019. aasta riigikogu valimisi Keskerakonda kuulunud Kaljulaidi väikeseks vürstiriigiks olnud Põhja-Tallinnas (ta oli seal populaarne linnaosavanem), on Kõlvart suutnud rahva teda unustama panna ja sotside kandidaadi selgelt praeguseks oma seljataha jätta.