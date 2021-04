Metsa uuendamine või rahuoaasi lõpp? Plaanitav lageraie külvab Hiiumaa elanikesse hirmu

Kaleste küla on armastatud puhkepaik Hiiumaal Kõpu poolsaarel. Sealne vaikus ja ümbritsev loodus pakub rahu, mis on paljudele inimestele vajalik pelgupaik. Ühtlasi on riigimetsa majandamise keskus (RMK) liigitanud Kalestet ümbritseva metsa kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsaalaks. Nüüd kavatseb RMK korraldada seal rahu ja vaikuse oaasis lageraie. Kohalike elanike mure on tõsine, sest nende metsade keskele rajatud kodudest mõne meetri kaugusel olev mets tahetakse maha raiuda.

Telerežissöör ja muusik Jaanus Nõgisto, kes on oma perega Kaleste külas Karujälje talus askeldanud viimased 25 aastat, nendib, et Kalestes olemine ja elamine on talle vaimselt ja hingeliselt tähtis. Kõpu poolsaar on maastiku ja ökoloogilise koosluse poolest õrn ning hektarite viisi lageraiet hävitaks tema sõnul tundmatuseni sealse elu- ja looduskeskkonna. „Võimalik, et sajandite jooksul tekkinud õhuke mullakiht säilitaks võimsate metsamasinate räiged jäljed sadadeks aastateks. Sellises mastaabis ja tehnoloogiaga metsa majandamine ei mahu siia ära. Inimestele, lindudele, loomadele ja unikaalsele alusmetsale oleksid sel fataalsed tagajärjed,” ütleb Nõgisto.