Kunstnikud saavad tasuta suppi

Kunstnike liit pakub 12. aprillist kuu lõpuni Tallinnas oma liikmetele tasuta lõunasuppi. Supile saab minna Kuku klubisse ja Pärnu maanteele Arsi kohvik-sööklasse ning valikus on nii lihaga supp kui ka taimetoitlastele mõeldud variant. Kuku klubi perenaise Virve Sirgi sõnul on keeruline öelda, mis põhjusel keegi prii supi vastu huvi tunneb. Sirgi on seisukohal, et supiköök on tänuväärt ettevõtmine. „Eriti oodatud on need, kellel elu praegu raskem, aga eks sellise abipakkumise vastuvõtmine ole ikkagi uhkuse asi. Minu arvates on see hea algatus.”