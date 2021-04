Huugavad krematooriumid ja pagevad ülirikkad. India koroonatragöödia võtab katastroofi mõõtmeid

India krematooriumid ja matmispaigad ägavad suure koormuse all. Pealinnas New Delhis lõõmavad põletusmatuste lõkked hilistel öötundidelgi ja võimud on pidanud massikremeerimisi korraldama. Delhis sureb keegi koroonasse iga nelja minuti tagant.

„See viirus on nagu koletis, mis neelab meie linna alla,” sõnas üks krematooriumi töötaja. Teises linnas on krematoorium lakkamatult töötanud nii kaua, et korsten hakkas kuumuse tõttu sulama.

India ülirikkad kasutavad agaralt võimalust kodumaalt põgeneda. Eralennukite järele on tekkinud sedavõrd suur nõudlus, et üks firma pidi õhusõidukeid välismaalt juurde laenama.