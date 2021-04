Huugavad krematooriumid ja pagevad ülirikkad. India koroonatragöödia võtab katastroofi mõõtmeid

India krematooriumid ja matmispaigad ei suuda sellise tempoga kaasas käia. Ühes koroona tulipunktis pealinn New Delhis lõõmavad põletusmatuste lõkked hilistel öötundidelgi ja võimud on pidanud massikremeerimisi korraldama. Business Insider kirjutab, et Delhis sureb keegi koroonasse iga nelja minuti tagant.

India keskosas paiknevas Bhopali linnas on osa krematooriume hakanud kümmekonna tuleriida asemel kasutama korraga 50, kuid ooteaeg on sellest hoolimata veninud tundidepikkuseks. Bhadbhada Vishram Ghati krematooriumi töötajad kinnitasid laupäeval meediale, et kremeerisid 110 inimest, kuigi ametlikult suri 1,8 miljoni elanikuga Bhopalis kõigest kümme koroonahaiget. „See viirus on nagu koletis, mis neelab meie linna alla,” sõnas üks krematooriumi esindaja uudisteagentuuri AP reporterile.

BBC gudžaratikeelne teenistus teatas eelmisel nädalal, et Surati linna krematoorium on nii kaua lakkamatult töötanud, et korsten hakkas kuumuse tõttu sulama.

Surnukehade pidev juurdevool on sundinud korrektiive tegema keerukates hindu matuserituaalides, mis võtavad muidu pikalt aega – nüüd lähevad laibad lihtsalt põletusse. Ja New Delhi suurim islamisurnuaed andis teada, et neil ähvardab ruum otsa saada.

Haiglad töötavad täiskoormusel, kuid hapnikku ja intensiivravikohti lihtsalt ei jagu ning inimesed surevad abi saamata nii kodus, teel raviasutusse kui ka haigla ees kanderaamil. Enamik Delhi haiglaid ei võta ebakindla hapnikuvaru tõttu enam uusi patsiente sisse. Ühtlasi on puudu hapnikumaskiga kiirabisõidukeid, nii et kui lähedased suudavad isegi kuskilt voodikoha hankida, ei leia nad transporti. Sel laupäeval palusid kaks pealinna haiglat lähedastel patsiendid ära viia, sest hapnikuvarud olid lõpukorral.