Eerik-Niiles Kross: Euroopal on viimane aeg vahetada Venemaaga suheldes käiku, sest nad on peaaegu iga riigi vastu läbi viinud salajase operatsiooni

Alates vähemalt 2014. aastast on Venemaa viinud peaaegu iga Euroopa riigi vastu läbi operatsioone, mis igaüks üksikult väga lähedal avalikule sõjalisele aktile. Korraldatud on agressiivseid küberrünnakuid valitsusasutuste ja parlamentide vastu. 2015. aasta rünnak Bundestagi vastu veenis Saksamaad, et küberrünnakute vastu tuleb luua EL-i sanktsionirežiim. See on tänaseni korralikult jõustamata. Mõrvatud on EL-i ja NATO riikide kodanikke, Suurbritannias on kasutatud närvimürki Briti kodaniku vastu, Eesti territooriumilt on sõjalise operatsiooniga inimröövitud julgeolekuohvitser, Leedu laev on interneeritud ja meeskond vangistatud, Tšehhi, Ungari, Slovakkia ja teiste riikide territoorriumidel on GRU poolt treenitud paramilitaarseid üksusi kohalikest radikaalidest, Prantsusmaale on saadetud jalgpallihuligaane etendavaid eriüksuslased rahutusi initsieerima, Hollandis on luurajatest libaorganisatsiooni abil mõjutatud referendumi tulemusi, Montenegros on GRU eriüksus proovitud tappa peaministrit ja kukutada valitsus, Kreekas proovis vene luure läbi kukutada Makedoonia NATO-sse võtmise lepet.