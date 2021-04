Suri lavastaja ja näitleja Ago-Endrik Kerge

Pärast tantsukarjääri lõppu astus ta lavakunstikateedrisse. "See oli puhtakujuline arvestus. Ei tahtnud pärast tantsijakarjääri järgmised, ütleme, 40 aastat lihtsalt kusagil kohvikus istuda ja lobiseda. Mõtlesin, et võib-olla võiks minust saada ballettmeister. Kui n-ö Panso koolis avati 1972. aastal lavastajate osakond, siis uskusin, et minule kui tulevasele ballettmeistrile ei teeks paha, kui saaksin teada, kuidas töötavad sõnateatri lavastajad. Kusjuures olin toona kindel, et minust ei saa kunagi sõnakunstiteatri näitlejat ega lavastajat, sest mul olid omad vead. Mul ei olnud R-i."