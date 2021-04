Tšaadi mässulised ähvardavad pärast presidendi tapmist pealinna rünnata

FACT-i liider Mahdi Ali Mahamat on mässuliste veteran, kes veetis mõnda aega Prantsusmaal eksiilis ja ilmus 2015. aastal välja Liibüas. Tema rühmitus on võidelnud sealses kodusõjas eri jõudude poolel, toetades viimati komandör Khalifa Haftari. Arvatakse, et Haftar andis nende käsutusse raskerelvastusega varustatud veokid.

Hinnangud rühmituse relvade ja võitlejate kohta varieeruvad. Kui FACT viis aastat tagasi asutati, väitsid nad, et sinna kuulub 1500 võitlejat. 2019. aasta detsembris avaldatud ÜRO ekspertide raportis märgiti, et FACT-is on umbes 700 võitlejat.