Ago-Endrik Kerge oli ebatavaliselt mitmekülgne looja, kindel kalju oma lähedastele

Eesti kultuurilembene publik on üle 60 aasta üht imet tabada püüdnud, aga ikka on Kerge piiramatu anne end püüdmatult uues kuues ilmutanud.

Eesti kultuurilembene publik on üle 60 aasta üht imet tabada püüdnud, aga ikka on Ago-Endrik Kerge piiramatu anne end püüdmatult uues kuues ilmutanud. Kõik Parnassose muusad inspireerisid Endrikut ning jonnakalt käis ta oma loometeed just nii, nagu ta ise ja saatus tahtsid.