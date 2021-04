Kõik munad ühes korvis. Suure osa e-riigi turvatestimise hankeid võidab üksainus ettevõte

Möödunud aastal mahtus riigi 20 kallima IT teenuste hanke sekka lausa kaks infosüsteemide testimise hanget. Näiteks riigi infosüsteemi amet (RIA) hankis koos rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega (RMIT) kolmeks aastaks kuni kahe miljoni euro eest „infosüsteemide turvalisuse testimise” teenust.

Veel suuremat summat – kuni 3,5 miljoni eurot – oli aga väärt riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) neljaks aastaks sõlmitud lepinguga lõppenud hange „infosüsteemise turbetestimised”. Selle hankega testitakse muu hulgas riigi julgeoleku jaoks ülitähtsate kaitseministeeriumi ja kaitseliidu IT süsteemide vastupidavust.

Neid kahte suurt hanget ühendab see, et need võitis üks ja sama Eesti ettevõte – Clarified Security OÜ.

Selles ei olekski midagi imelikku, kui ei tekiks huvi riigihangete registris ringi vaadata ja uurida riigi hallatavate ja arendatavate IT süsteemide turvatestimise ajalugu. Sealt hakkab paistma huvitav pilt.