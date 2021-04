JUHTKIRI | Lennujaam pole tunglemise koht

Üldiselt näitab reisimise olukord osa koroonapiirangute kahepalgelisust. Ühest küljest ei soovitata välismaareise teha, teisest küljest pole see ju keelatud ja võimalused on olemas. Ühest küljest istuvad lennureisijad mitu tundi külg külje kõrval lennukis, aga teisalt häirib isegi neid ennast, kui sama seltskond lennujaamas dokumentide kontrolli ajaks kitsasse ruumi surutakse (tõsi küll, seal on kehvem õhuvahetus kui lennukis).

Kui asjad on korraldatud nii, et pole selge, mis õieti on ühe või teise nõude mõte või mõju, siis pole imestada, kui osa inimesi hakkab koroonareegleid ja soovitusi järgima nõukogulikult, st formaalselt. Pelgalt selleks, et keegi ei õiendaks, mitte päriselt riski peale mõeldes.