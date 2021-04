Vaktsiinitootja Pfizer avastas, et nende kaubamärgi all on vähemalt kahes paigas müüdud võltsitud vaktsiini. Wall Street Journali järgi said Mehhiko võimud asjale jälile alles siis, kui ühes kliinikus oli juba 80 inimest süstitud. Üks doos maksis umbes 1000 dollarit (830 eurot). Teadaolevalt ei saanud ükski „vaktsineeritu” kahjustada, sest neile süstiti vaktsiini asemel mõjutut ainet.