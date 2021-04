Mehhikos süstiti 80 inimesele hingehinna eest libavaktsiini

Pfizeris tehtud katsed kinnitasid, et tegu on võltsitud kaubaga. Ettevõtte turvajuhi Lev Kubiaki sõnul on praeguses olukorras vaktsiini järele suur nõudlus, kuid seda on piiratud koguses. „Kõigil on vaktsiini vaja ja paljud tahavad seda suisa meeleheitlikult,” selgitas Kubiak Wall Street Journalile. Ta märkis, et kurjategijatel on praegu hea skeeme punuda.