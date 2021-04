Andrei Šumakov: kas matslikkus on nüüd ka Keskerakonna ametlik poliitika?

Nädal aega tagasi küsis EKRE saadik Kalle Grünthal peaminister Kaja Kallaselt: „Kuidas sa, lilleke, siia said?" Täna nimetas Keskerakonna saadik Igor Kravtšenko president Kersti Kaljulaidi endiseks katlamaja direktoriks ning tuletas internetitrollide jälgedes meelde tema mullukevadist üleskutset lehvitada taskulampidega.

Nii see kui teine pole ilminguks mitte üksnes täielikust austuse puudumisest riigi esimeste isikute vastu. Sõna on vaba, nagu oli kirjutatud presidendi kampsunile. Ning vaba sõna hinnaks on ka vajadus kannatada välja solvanguid. Presidenti võib mitte austada. Kuid kellegi kallal matslikult käituda ei tohi. Eriti daamide puhul.

Matslikkust on väga kerge ära tunda. Kommunikatsioonispetsialistid selgitavad, et see näeb välja nõnda.