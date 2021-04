Fantoomõdedega konkurendid seljatanud Tsahkna haigla sai kraesse uue kriminaalasja

Samal ajal kaotasid peaaegu kõik teised Harjumaa viis haiglat riigi tellimust: näiteks Hiiu ravikeskus kaotas 39 ja Benita Kodu kümme voodikohta kuus. See tähendab aastas sadu tuhandeid eurosid vähem. Samal ajal voolab Keila haiglasse viie aastaga 12 miljonit eurot.

Samm tasuski Keila haiglale kuhjaga ära. Kuigi hankelepingud on veel allkirjastamata, kasvas esialgsetes tulemustes Keila haigla saadavate ravivoodite arv varasemaga võrreldes kuus 17 võrra ehk 95-st 112-ni.

Mängu ilu seisneb selles, et digiallkirjad pole andjaile ega ka haiglale siduvad, vaid mõeldud üksnes haigekassa valemi mõjutamiseks. Allkirja andnud õed Keila haiglasse tööle minema ei pea. Haiglal tuleb tööd alustades ette näidata „samaväärse kvalifikatsiooniga” õed, kes tuleb leida alles 1. oktoobriks, kui leping kehtima hakkab.

Siin tulebki mängu pakkuja osavus. Kõik teised viis Harjumaa haiglat küsisid digiallkirjad oma olemasolevatelt töötajatelt. Keila haigla saatis aga allkirjad 45 palgal olevalt õelt ja peale nende veel paarikümnelt, kes töötavad hoopis teistes raviasutustes üle Eesti. Kokku näidati seega kolmandiku suuremat „võimet”, kui haiglal tegelikult on.

Erahaiglate konkurents tööle on tihe. Iga saabuv patsient tähendab neile vähemalt 1900 eurot. Aastas ostab riik Eesti peale haiglatelt üle 7300 ravijuhu kokku 14 miljoni euro eest.

Haigekassast öeldi Eesti Päevalehele, et pakkuja võiski esitada mujal töötavate õdede digiallkirju, sest see on ainus viis, kuidas haigla saab oma ravijuhtude hulka eelmise perioodiga võrreldes suurendada.

Vainola on seda meelt, et audiitori märkuste eiramise eesmärk võis olla näidata Keila haigla rahaseisu tegelikust paremana. Vainola arvates võinuks haigekassa paremini jälgida, mis seisus hangetel osalev Keila haigla tegelikult on.

Samuti seisis haigla aruandereal 814 000-eurone laen nüüdseks pankrotistunud ettevõttele, mille tagasisaamise võimalus on kaduvväike. Kuna audiitor vastupidiseid tõendeid ei saanud, tulnuks laen tema meelest alla hinnata või maha kanda. Puudusi oli teisigi.

Nimelt leidis ta Keila haigla majandusaasta aruannetest, et aastatel 2016–2019 on aruanne ilmunud audiitori eriarvamustega, milles viidatakse puudustele haigla rahaasjade näitamises. Kaebused kordusid aastast aastasse, sest haigla lihtsalt vilistas nende probleemide lahendamisele.

„Selle aasta oktoobrikuuks praktiliselt 40 inimest juurde leida – see ei ole võimalik. Absoluutselt kõikidel tervishoiuteenuse osutajatel on praegu õdede defitsiit,” ütles EELK Tallinna diakooniahaigla juht Jelena Leibur.

Neid vaevab blufi juures teinegi aspekt. Kõik teavad, et Eestis valitseb krooniline õdede puudus. Üht meditsiiniõde tuleb mitu kuud otsida. Kas see oligi Keila haigla plaan – sundida teisi töötajaid koondama?

„Muidugi oleksime võinud vaidlustada hanke tingimused, aga keegi ei tulnud selle peale, et seda nii ära kasutatakse,” ütles Hiiu ravikeskuse juht Kaidi Vainola. Ta peab nüüd osa haigla tööd hoolduseks ümber profileerima. Sama on sunnitud tegema ka Benita Kodu ja EELK Tallinna diakooniahaigla.

2017 – Tsahkna teatas, et PJV Hooldusravi (nüüd Keila Haigla SA) ähvardab pankrot, ja taotles kohtult saneerimisprotsessi alustamist. Haiglal õnnestus võlad tasuda 2020. aastaks.

2017 –Tsahkna peeti kinni kahtlustatuna soodustuskelmuses eesmärgiga saada haigla rekonstrueerimiseks raha nii, et nõutud omafinantseeringut ise ei tasuta. Väidetava soodustuskelmuse kogusumma oli 3,9 miljonit eurot. 2019. aastal kriminaalmenetlus lõpetati, sest ei leitud tõendeid, et Tsahkna olnuks teadlik, et tööde hinda oli kunstlikult tõstetud.

2014 – Harju maakohus mõistis Tsahkna süüdi dokumendi võltsimises. Tsahkna oli esitanud OÜ-le Overall Medical võltsitud arved, millega Tsahknale kuuluv Balti Radiodiagnostika OÜ vabanes kohustusest tasuda käibemaksu üle 300 000 krooni ehk üle 19 000 euro ulatuses.

Telefonis Tsahkna enam ajakirjanikega ei suhtle. Kirjalikus vastuses märkis ta, et on Keila haigla tervishoiu-, majandus- ja juriidiliste küsimuste nõustaja.

Väling nõustus audiitori märkusi analüüsides, et Keila haigla on oluliselt raskendanud oma 2016.–2019. aasta varalisest seisundist ülevaate saamist. Kui prokuratuur tuvastab selle taga teadva tegevuse, võib juhatuse liiget karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Keila haiglat juhtis neil aastail Anders Tsahkna õde Lee Padrik.

Kogu loosse saabus äkiline pööre 1. aprillil. Siis otsustas riigiprokurör Kadri Väling, et ringkonnaprokuratuur peab alustama Keila haigla ja selle juhtkonna kohta kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb raamatupidamiskohustuse rikkumist.

„Neid väiteid peaks kontrollima uurimisasutused. Nad on tulnud kalastama: sundima hankijat tegema midagi, milleks seadus pädevust ei anna,” ütles Pallo. Ka vako oli sama meelt.

Haigekassa õigusosakonna juhi Ergo Pallo sõnul ei saa nemad pelgalt audiitori märkuste tõttu pakkujat hankelt kõrvaldada. Kontrollitakse üksnes, et tal poleks maksuvõlgu ja kohus poleks kuulutanud välja pankrotti.

Kas see pole eksperiment patsientidega? „Me tunneme end üsna enesekindlalt – ei näe, et siin võiks katastroofi juhtuda,” ütles haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas.

Samuti ei pea allkirja andnud õed haiglasse tööle minema, küll aga kontrollib haigekassa, et oktoobris oleks Keilas kohal lubatud hulk sama kvalifikatsiooniga õdesid. Kui midagi ei klapi, jagatakse ravijuhud teistele pakkujatele ümber. Õdede nimesid keeldus haigekassa avaldamast.

Kaidi Vainola süüdistusi peab Tsahkna õhust võetuks. „Mõned nädalad tagasi lõppes minu suhtes 8,5 aastat kestnud kriminaalasi õigeksmõistva kohtuotsusega ja selle uurimise aluseks oli samuti avaldused isikutelt, kes on seotud SA Hiiu Ravikeskusega.”

Tsahkna sõnul ei ole Keila haigla maksejõuetu, seetõttu polevat ka midagi varjata. Seda saavat kinnitada nii audiitor kui ka saneerimisnõustaja. „Sihtasutusel ei ole olnud olukorda, kus ta ei suuda rahuldada sissenõutavaks muutunud nõuet või kus tema vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole ajutine.”

Seda, miks ilmutas Keila haigla neli aastat oma aruannet puudustega, Tsahkna ei selgitanud.

Tsahkna jättis vastamata neile küsimustele, mis puudutasid audiitorit neli aastat häirinud eelarveridu: kinnisvara müüki Tsahkna õepojale Paul-Kristian Padrikule ning perspektiivitut laenu bilansis. Ka seda, miks ilmutas Keila haigla neli aastat oma aruannet puudustega, Tsahkna ei selgitanud.

Märkuste autor vandeaudiitor Kersti Ruut ütles, et ametipiirangute tõttu ei saa ta leitut kirjeldada. Küll aga tähendavat märkused seda, et ta ei pidanud aruandeid väärkajastatuks täies ulatuses, vaid üksnes osaliselt.

Õepoeg tuli appi

Keila haigla saneerimisnõustaja Andres Hermet sõnas, et haigla saneerimine lõpetati edukalt mullu 25. augustil ehk ligi kaks aastat plaanitust varem. Hermeti sõnul sai see võimalikuks tänu sellele, et haiglale tuli investoriks Tsahkna õepoeg Paul-Kristian Padrik, kelle raha eest tasuti riigile maksuvõlad, mis ulatusid nende kõrgajal 950 000 euroni.

Hermeti sõnul ta ei tea, mis audiitori märkustega aruanderidade taga toimus, sest jälgis üksnes võlgade tasumist. „Majandusaasta aruanded on täis loovat raamatupidamist, need ei näita enam midagi peale selle, mida omanikud tahavad näidata,” nentis ta.

Haigla suurinvestoriks tõusnud Paul-Kristian Padriku jõukus pärineb Tartus asuvast tehnika ümbertöötlemise firmast Replace OÜ, mis kaks aastat tagasi müüdi rootslastele.

Padrik ei soovinud Eesti Päevalehele öelda, kui palju ta onu haiglasse investeeris. Haigla viimane aruanne näitab, et Padrik on koos äripartneriga Keila haiglale laenanud 560 000 ja isiklikult veel vähemalt 100 000 eurot. Ühtlasi ostis Padrik ära Pärnu-Jaagupi hooldushaigla kinnistu. 2020. aasta jaanuaris omandasid Padrik ja tema äripartner ka MTG grupi, mille ees olid Tsahkna haiglal suured võlad ja millele kuulub Keilas haiglat ümbritsevaid kinnistuid.

Eesmärk on tõusta Eesti juhtivaks õendushaiglaks ja hooldekoduks. Keila haigla suurinvestor Paul-Kristian Padrik

„Investeeringute tegemise otsus tuli seonduvalt haigla mahukate arendusplaanidega ja sooviga viia need läbi n-ö puhtalt lehelt. Kavas on suurendada oluliselt pakutavate teenuste mahtu ning arendada haigla terviklikus tervishoiuteenuste kompleksiks. Eesmärk on tõusta Eesti juhtivaks õendushaiglaks ja hooldekoduks,” sõnas Padrik.

Keila haigla juht ja õendusjuht Merle Vaher ütles, et tema hinnangul peavad õdede hankedokumentidele antud allkirjad vett. „Soovi liituda SA Keila Haigla töötajaskonnaga on väljendatud üle Eesti. Kindlasti on sügisel vaja õdesid juurde palgata,” hindas ta.

