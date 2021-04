Malle Kobina juhtumit uurinud politseinik: pisarad lihtsalt jooksid, sest see oli nii kurb ja masendav

K. S.: Minule tuli sotsiaalkindlustusametist konkreetne avaldus: palume kontrollida. Seal oli väga palju sisu, ka muud, mis pole kuritegu, aga mis pole ka sobilik. Kõigepealt uurisin nii laste kui ka Kobina tausta. Pärast kuriteoteate saamist peab uurija kümne päeva jooksul otsustama, kas on põhjust alustada kriminaalmenetlust või mitte. Tegin konkreetse otsuse, et tuleb rääkida lastega, aga enne ülekuulamist tuleb alati teha eeltööd, tuleb kõikvõimalik info enne teada saada, kui hakata last üle kuulama.

K. S.: Kui kõrvalseisja on kirjeldanud neid intsidente, et selle poisiga tegi seda ja seda ja sellega seda ja seda, siis ma ei saa jätta üle küsimata. Ja selleks et esitada kahtlustus ja süüdistus, peab olema ikkagi teatud detailsus, aeg, koht ja viis. Ei saa panna, et natuke peksis või hoidis natuke kinni.

K. S.: Seadus ei piira seda, aga parim variant on, et kuulatakse ühe korra üle. Aga kui tõesti on vajadus, siis loomulikult võib rohkem, sest selleks, et kuritegu tõendada, peab juhtunu kirjelduses olema teatud detailsus.

K. S.: Siin ma tahan rõhutada, et kui me räägime perevägivallast, siis sageli ei imestata selle üle, miks naised ei räägi. Kõrgharidusega naised saavad kodus meeste käest peksa, aga nad ei räägi kellelegi. Nad saavad piisavalt palka, et saaksid kohe ära kolida, aga nad ei lähe ega räägi. Ja siinkohal panebki mind imestama, et inimesed imestavad: miks lapsed ei räägi? Lapsed, kellel puudub piisav toetus ja usaldusväärne täiskasvanu. Nende laste pere oligi Malle Kobin.

Kui need lapsed võeti Kobina juurest ära, siis miks neil ei olnud veel seda kindlust, et nad ei pea sinna kunagi tagasi minema, kui nende eestkostja, ma eeldan, neile seda ütles?

K. S.: Öeldigi. Aga mis lapse sees toimub, pole nii lihtne. Kes see lapse sisse lõpuni näeb. Pole nii üks ühele nagu täiskasvanul. Ei tea, mida nad tundsid sel hetkel.

Kõikide inimeste jaoks on põhiküsimus, kuidas see asi sai nii kaua kesta ja miks varasemad lastekaitsetöötajad ei märganud ega sekkunud.

I. K.: See oligi meie jaoks kõige üllatavam, et need sündmused said nii kaua kesta. Sekkumine ei pea tähendama seda, et lähed ise olukorda lahendama. Mõnikord piisab sellest, kui rääkida oma kahtlustest anonüümselt näiteks lasteabile, veel parem, kui kohalikule lastekaitsetöötajale. Võib ju küsida, miks lastekaitse varem ei märganud, aga tõsi on ka see, et kui see juhtum lõpuks päevavalgele tuli, siis just tänu lastekaitsetöötajale.

K. S.: Oli paljusid, kes aimasid, et midagi on valesti, või osa asju teadsid, aga paraku ei andnud oma kahtlustest teada.

Kas sekkumata jätmisel võis tähtsaks osutuda see, et Malle Kobin oli ühiskondlikult kõrgetel kohtadel, juht eri organisatsioonides? Selline mõtteviis, et ta on mainekal kohal, ei hakka sekkuma.

K. S.: Jah, kindlasti. Et need lapsed, kelle ta võttis, on keerulistest peredest, et Kobin on austusväärne inimene, tunnustatud, paljudel positsioonidel nii erakonnas kui ka MTÜ-des.

I. K.: Võib-olla paljud ka ei uskunud, et sellise taustaga inimese puhul on sellised sündmused üldse võimalikud.

Vägivalla kasutamine pole mitte kunagi õigustatud, sest laps pole kunagi ise süüdi, et tema vastu vägivalda kasutati.