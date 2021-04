Eile teatati, et Ida-Virumaal nõustub vaid neljandik üle 80-aastastest end vaktsineerida laskma. Vaatamata sellele, et haiglaravil olevate patsientide arv ja üldised koroonaviiruse haigestumusnäitajad pidevalt langevad, on haiglate intensiivraviosakonnad endiselt ülekoormatud.

Suurt rolli selles mängib Ida-Virumaa, kus eakad inimesed keelduvad end koroonaviiruse vastu vaktsineerida laskmast.