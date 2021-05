Ikoonimaalija: printer ei asenda meie erialal inimest kunagi

Mitu ikoonimaalijat Eestis tegutseb? „Ma ei tea täpset arvu, ent Eestis on seitse, võib-olla maksimaalselt kümme ikoonimeistrit. Neid, kes on seda eriala õppinud, on tegelikult rohkem, kuid nad tegutsevad muudes valdkondades, mitmed on lastega kodus ja ei saa ikoone valmistada,” ütleb Anna Sviredetskaja.

On olukordi, kui meister ei võta tellimust vastu. Sviredetskajal oli selline juhus aastate eest. „Mult telliti kunagi püha Tatjana ikoon, kuid näidis, mis mulle anti, oli sarnane pigem portree, mitte ikooniga. Parandasin seda, eriti nina, mis ikoonile ei sobinud. Ning siis tuli välja, et tellija soovis, et ikoon oleks sarnane tema emaga. Ta oleks pidanud seda varem rääkima ja parem kui ta olekski tellinud portree. Ikooni mõte pole see, et see näeks välja nagu kellegi isa või ema.”