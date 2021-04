TAGATUBA | Euroopa Liidu kallal võtmisega põrkab EKRE vastu kiviseina

Valitsusest aasta alguses välja kukkunud EKRE võttis riigikogus välja oma vanad noodilehed ja hakkas jälle kõikjal, kus võimalik, Euroopa Liitu kritiseerima.

Ei meeldinud EKRE esindajatele näiteks EL-i pakutud „rohepass” ehk digitaalne tõend COVID-i-järgses EL-is vabamalt liikumiseks. See on igal ajal kättesaadav digidokument, millega inimene saab tõendada, et ta on vaktsineeritud või koroona läbi põdenud või saanud kehtiva negatiivse koroonaproovi vastuse.

EKRE juht Martin Helme, kes eelmise valitsuse rahandusministrina valmistas ette EL-i kava koroonakriisist tingitud majanduskahju leevendamise abifondide tekitamiseks, hakkas nüüd riigikogus nn taasterahastut materdama.

Ent varem EKRE-le populaarsust toonud EL-i-vastane mürgeldamine ei pruugi enam sugugi atraktiivne välja näha.