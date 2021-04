NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: võitlus kärbse pärast

Tõsi, viimaks õnnestus Jüri Ratasel Savisaar siiski pensionile saata, aga see juhtus alles siis, kui kolossi mandumine oli juba ka tagumistesse ridadesse ja kolmandale rõdule näha. Isamaas asjad nii hullud veel ei ole, esimees Seeder on hea tervise juures. Peale selle tundub tal olevat laialdane toetus, eriti pärast seda, kui üleöö lisandus erakonda mitusada tundmatut, kuid kahtlemata entusiastlikku poliitikahuvilist. Proovime korraks kujutleda, et Parempoolsed tõepoolest saavad juhatuses enamuse ja Isamaa juhiks valitakse näiteks Lavly Perling. Mida hakkab ta peale erakonnaga, mis on maast laeni täis sedasorti rahvast? Kas võib korrakski ette kujutada, et Isamaa praegused juhid lepiksid neile peale surutud uute suundade ja uue poliitikaga? See erakond läheks igal juhul katki ja katki on ta juba praegu. Milleks siis istuda ühes lauas inimestega, keda sa põrmugi ei salli? Olen päris kindel, et näeme Parempoolseid Isamaast peagi lahkumas – kui nad ei taha just muganduda ja alla anda.