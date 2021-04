Täna päeval kella ühe ajal ei olnud elektrit veel 2800-l Jõgeva majapidamisel. Seda teatab põlenud alajaama kõrval uue ajutise jaama püsti seadmisega ametis olev elektrik Rainer, kes pildile tulla ei taha, sest on öö otsa magamata. Põlengust on möödas 27 tundi, aga mehed on elektri tagasi toomisega ikka veel ametis.

Jõgeva Selveri juures hakkab lumetaolisi tükke taevast alla sadama just siis, kui autost astub välja 77-aastane Viivi. „Ma olen väga vihane!” teatab ta ilmekal toonil. „Juba teist päeva ei ole meil ikka veel elektrit! Aga osadel tänavatel on!”