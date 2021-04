PÄEVA TEEMA | Kristina Kallas: eelarvestrateegia peab olema üliambitsioonikas ja nutikas, praegune on ideelage

Valitsuse moodustamise algusnädalatel lubati muutusi ja koalitsioonileppes deklareeriti, kuigi väga üldsõnaliselt, üsna ambitsioonikaid eesmärke. Eelarve strateegiast on need aga ära haihtunud ja jääb arusaamatuks, kas ambitsiooni puudumise taga on ideoloogilisest dogmast lähtuv hambad ristis eelarve struktuurse tasakaalu taga ajamine või lihtsalt saamatus muutusi planeerida ja juhtida.

Riigi juhtimist iseloomustab juba pikemat aega võimul püsimise eesmärgil näideldav juhtimine, millega kaasnevad kas lühiajalise kasuga poliitiliselt rumalad otsused nagu pensionireform või siis kõlavate sõnade saatel peenhäälestuse läbiviimine nagu EAS ja Kredexi liitmise plaan. Ikka ja jälle võetakse sahtlist välja vanu plaane ja esitletakse neid uute suurte muutustena.