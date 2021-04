Haruldast vähki põdeva pisitüdruku ema: elame lootuses, et arstid ütlevad jälle, et kõik on korras ja ravi saab lõpetada

„Varem tõmbus mul süda kokku, kui nägin vähihaigeid lapsi. See tundus inimliku mõistmise piire ületav, miks nii juhtub. Kuni ühel päeval teatati mulle, et minu lapsel on sama haigus. Kõik, kellel on lapsed, saavad aru, kui kohutav see on, kuid ainult need, kes on selle põrgu läbi teinud, võivad teada, mida me pidime tundma ja üle elama.”

Nii räägib Diana ema Svitlana Dreimane. Ta on nõus jagama oma tütre Diana haiguse lugu.