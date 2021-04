India pealinna pargid raiutakse maha, et surnukehade jaoks põletusmaterjali saada

Ühe surnukeha põletamiseks kulub ligi pool tonni puitu, sellepärast on maha raiutud osa New Delhi parke. India pealinna idaosa kohalikud võimud on käskinud kasutada puidu asemel kuivatatud sõnnikut, mis on mitu korda efektiivsem. Tuleriitu on püstitatud parklatesse, parkidesse ja muudele lagedamatele platsidele, aga sellestki ei piisa. „Kui laipu juurde tuleb, hakkame neid põletama keset tänavat, mujal ruumi ei ole,” ütles AFP-le kohalik krematooriumiametnik Jitender Singh Shanty. Põletusmatuse järjekord võib võtta kuni 20 tundi, mille lähedased veedavad koos surnukehadega üle 40-kraadises kuumuses.