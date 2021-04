VIDEO | India pealinna pargid raiutakse maha, et surnukehade jaoks põletusmaterjali saada

Praeguse tempoga tuleb Indiast umbes pool maailmas registreeritud koroonajuhtumeid ja kuuendik surmajuhtumeid. Kolmapäeval kanti riigis pandeemia arvele rekordilised 3645 surma. Tegelik arv on ka kõige tagasihoidlikumate hinnangute järgi mitu korda suurem. „Me pisendame surnute arvu iga päev,” tunnistas ühe New Delhi haigla anonüümseks jääda soovinud arst Politicole. Lääne-Bengali osariigi arstide liidu peasekretär Manas Gumta soovitas korrutada ametliku surnute hulga kolmega ja nakatunute hulga viiega. (See teeks ametliku 18,4 miljoni asemel 92 miljonit nakatunut ja ametliku 205 000 asemel 615 000 surmajuhtumit.) Süngeid järeldusi võib teha positiivse vastusega koroonaproovide osakaalust, mis oli aasta alguses vaid 3%. Nüüd on see riigis keskmiselt 21% ja pealinnas üle kolmandiku.

Osa krematooriume keeldub juba tavalisi surnuid vastu võtmast ja pühendub ainult koroonasse surnutele. See tekitab uusi probleeme ka lahkunute lähedastele, sest paljudel pole tema COVID-19-sse suremise kohta vajalikku tõendit. Näiteks kirjutab The Hindu Vijay-nimelisest mehest, kelle kadunud õemehele ei jätkunud riigihaiglas hapnikuaparaati. Kasu polnud sellestki, kui perel õnnestus imekombel ise vajalik hapnikuballoon osta. Õemees saadeti tagasi koju, kus ta suri. Seetõttu polnud lähedastel võimalik saada koroonasurma tõendit ja krematoorium keeldus surnukeha selleta vastu võtmast. Mõistagi ei kajastuu Vijay õemehe surm ka India ametlikus koroonastatistikas.

Inimeste vahel vahemaad hoida on järjekorras võimatu ja paljud ei kanna ka maski. „Täielik kaos,” ütles rahva hulgas seisnud New Delhi elanik Mukesh Gupta ajalehele The Hindu. Ta oli tulnud oma surnud onu põletamiseks vajalikku dokumenti ootama kell 7.30, aga uksed avati alles 10.30 ja kliente hakati teenindama kolm tundi pärast seda.

Ühe surnukeha põletamiseks kulub ligi pool tonni puitu, seetõttu on osa pealinna parke maha raiutud. Pealinna idaosa võimud on käskinud kasutada puidu asemel põletusmaterjalina kuivatatud sõnnikut, mis on mitu korda efektiivsem. Tuleriitu on rajatud parklatesse, parkidesse ja muudele platsidele, aga sellestki ei piisa. „Kui laipu juurde tuleb, siis hakkame neid keset tänavat põletama, mujal ruumi ei ole,” ütles AFP-le kohalik krematooriumiametnik Jitender Singh Shanty. Põletusmatuse järjekord on kuni 20 tundi, mille lähedased veedavad koos kadunukesega üle 40-kraadises kuumuses.

See on üks tagasihoidlikumaid hinnanguid. Detsembris, kui India oli ametlikult teatanud kümnest miljonist nakatunust, korraldati üleriigiline antikehade uuring, mille järgi oleks tegelik arv pidanud olema pigem 300 miljonit. Vahet on põhjendatud kohalike võimude püüdega olukorda ilustada, väheste prooviandmise ja arstiabi saamise võimalustega, aga ka elanike umbuskliku suhtumisega koroonaproovi. Viimastel nädalatel on hakatud proovivõtukeskusi sulgema ka tööjõu nakatumise tõttu.

„Surm ja haigus on kõikjal.”

„Surm ja haigus on kõikjal,” iseloomustab pealinnas valitsevat õhkkonda New York Timesi Lõuna-Aasia büroo juht Jeffrey Gettleman. „Üks mu kolleeg on haige, mu poja õpetaja on haige, alumine naaber on haige, temast kaks ust vasakul elav naaber on haige. Mu sõber sai haiglas hädavaevu voodi ja talle vajalikke ravimeid pole Indias saada. Istun kodus ja ootan, millal ma ise haigeks jään.”

Võrreldes veebruariga, kui peaminister Narendra Modi pandeemia võidetuks kuulutas, on aeglustunud nii proovide võtmine kui ka vaktsineerimine. Vaktsiini on praeguseks saanud vaid umbes 1% elanikke. Kui olukord kevadel järsult halvenes, tõmbas valitsus vaktsiiniekspordile pidurit. See annab omakorda hoobi Indiast vaktsiine eksportivatele kolmanda maailma riikidele, nagu Nigeeria, mille järgmine vaktsiinitarne lükkub vähemalt juulini edasi.





Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) pressiesindaja Tarik Jašarevići sõnul ei saa India olukorra kiires halvenemises süüdistada üksnes viiruse uusi variante, vaid ka valitsuse ja rahva muretust. Viimastel kuudel on korraldatud miljonite osalejatega usutalitusi, kus osales ka peaminister Modi ise.

Olukord saab minna veelgi halvemaks. Praegu on löögi all eeskätt New Delhi ja läänerannikul asuv Mumbai, ent viirus levib jõudsalt ka vaesematesse põhjapoolsetesse osariikidesse. Seal on haigusega toimetuleku võime veelgi kehvem. Johns Hopkinsi ülikooli professor David Kelen ütles Bloombergile, et India asustustihedust ja uute viirusvariantide levikut arvestades poleks katastroofis midagi üllatavat. „Praegu on alles teine laine, mis kerkib Mount Everesti kõrguseks,” ütles Kelen. „Kui nii palju inimesi tihedalt koos elab ja uusi variante levitab, on see peaaegu vältimatu.”

