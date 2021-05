Iga viies noor mees popsutab kanepit. On nad tõesti narkomaanid?

Eestis on üldine praktika selline, et narkootikumide omamine kvalifitseerub väärteoks. Näiteks kanepi omamine on väärtegu siis, kui kanepi kogus on väike (alla 7,5 grammi) ja see on mõeldud ainult enda tarbeks. Trahv võib küündida 1200 euroni, kuid praktikas on see olnud keskmiselt umbes 80 eurot.

Kui Silver oleks kanepi tarvitamisega politseile vahele jäänud, oodanuks teda väärteoprotokoll, mille eest saaks talle karistuseks määrata trahvi või aresti. Sama kehtib Eestis kõigi narkootiliste ainete kohta – tarvitamine pole kuritegu, see pole kriminaliseeritud. Teisalt ei tehta Eesti seadustes eri narkootikumide puhul vahet. Kanepisuitsetaja on seaduse silmis samal tasemel kui heroiinitarvitaja või fentanüülisüstija.

Et teda võiks nimetada narkomaaniks, sel teemal väitlemisse Silver isegi ei viitsi laskuda. „See oleks nagu öelda, et korra aastas ühe õlle joomine teeb mind alkohoolikuks. Olen kanepi teemal oma vanematega paar korda arutanud, aga rohkem ma seda viga ei tee. Nad lihtsalt ei saa aru ja pole mõtet tõmmata käima debatti, kus kivisse raiutud veendumused ei lase teemale läheneda arukalt,” sõnas ta. Kusjuures, Silver ei arva, et kanep peaks Eestis olema legaliseeritud.

Selline narkomaan Silver ei ole aga Eestis mingi haruldus. Tervise arengu instituudi (TAI) värskete andmete järgi on kahe viimase aasta jooksul noorte täiskasvanute seas narkootiliste ainete tarvitamine kasvanud. Levinuim uimasti on kanep.

Asja arutati riigikogu sotsiaalkomisjonis, küsiti eri huvirühmade seisukohti. Terviseamet nentis oma vastuses, et ametil „ei ole narkootiliste ainete, sh kanepi osas pädevust ja seega ei saa me narkootilise kanepi osas faktidele ja põhjendatud argumentidele tuginevat seisukohta esitada”.

Ent üha enam pruugitakse Eestis ka kanepit ja seda teemat on aeg-ajalt tõstatatud avalikus arutelus, mis on üldiselt olnud siiski võrdlemisi marginaalne. Viimati arutati kanepi üle riigikogus 2019. aasta sügisel petitsiooni „Eesti vajab kanepireformi” raames, mis nõudis kanepituru legaliseerimist, aga tulemuseta. Selle petitsiooni algataja Oskar Lesment on öelnud, et kanepi keelustamine Eestis on nõukogude pärand, millest oleks aeg lahti saada. Riigikogu liikmed ja terviseamet ei nõustunud temaga ega pidanud legaliseerimist vajalikuks. Muu hulgas öeldi, et pole uuringuid, milles oleks tõestatud, et kanepi legaliseerimisest saadava maksutulu positiivne mõju kaalub üles tervisekahjude negatiivse mõju.

Tartu ülikooli psühhiaatriakliiniku arst-õppejõu Reigo Reppo sõnul pole mõistlik eri sõltuvusaineid võrrelda. Ometi on alkohol kõikjal seaduslik, aga kanep üldiselt mitte. Reppo põhjendas seda järgmiselt: „Meie kultuuriruumis on alkohol olnud seaduslik meelemürk sadu aastaid ja selle tarvitamisega seotud tavad on kindlalt välja kujunenud.”

Kriitikud küsivad: miks lüüa kõiki sama puuga, kui eri narkootikumide kahjud isikule ja ühiskonnale erinevad üsna palju? Isegi alkohol ja tubakas on eri uuringute järgi tervisele kahjulikumad ja tekitavad tugevamat sõltuvust kui kanep, aga kanepit käsitletakse enamiku riikide seaduses neist kahest ohtlikumana. Miks ei looda seadusi nii, et reguleerida reaalset olukorda, kus kanepitarvitajaid on noorte meeste seas üks viiendik ning naiste seas kümnendik, vaid nad tembeldatakse narkomaanideks ja seadusrikkujateks?

Roheliste kõneisiku Marko Kaasiku sõnul ei poolda rohelised kanepi kontrollimatut levikut, vaid peavad oluliseks luua eeskirjad ja vastav kontroll kasvatamise, tarneahelate ja jaemüügi korraldamiseks. „Me elame globaliseerunud maailmas, kus kanepit ja teisi teadvust muutvaid aineid tarvitatakse üha enam. ÜRO on viimastel aastatel hakanud tunnistama, et rahvusvaheliste lepetega püstitatud „uimastitevaba maailma” eesmärk pole saavutatav. Hiljuti arvas ÜRO kanepi välja kõige ohtlikumate ainete nimekirjast, mis tähendab, et riigid, kes otsustavad selle legaliseerida, ei lange enam maailma halvakspanu ega võimalike sanktsioonide alla. Aeg on küps teha järgmised sammud,” rääkis Kaasik.

Psühhiaater Reigo Reppo sõnul on kanepi tarbimise tervisekahju mõnevõrra teistsugune, mis aga kuidagi ei õigusta aine käitlemisega seotud piirangute olulist leevendamist. Tema sõnul ei oska me täpselt hinnata, kuidas kanepi tarbimise legaliseerimine mõjutaks ühiskonna turvatunnet ja üldist toimimist, mistõttu sedasi riskimine ei toetaks kuidagi tervema ja vastutustundlikuma ühiskonna arenemist.

2018. aastal algatas tervise arengu instituut koostöös MTÜ-ga Peaasjad kanepitarvitajate nõustamisprogrammi VALIK. Programm loodi eeldusega, et hulk Eesti inimesi soovib kanepitarvitamist vähendada või sootuks lõpetada. „Juba tollal oli teada, et päris oluline hulk inimesi tarvitab kanepit. Meie soovime anda inimestele valikuvabaduse, et nad ei peaks sõltuma mingisugusest ainest, et end hästi tunda,” ütles Peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Kaasiku sõnul on kanepi suitsetamisega kaasnevad kahjustused mõistetavad, kuid inimeste karistamine mitte. „Olgu tarvitamisega endale põhjustatud kahju või kasu suurem või väiksem, aga inimest enese kahjustamise eest karistada pole mitte kunagi mõistlik, eriti kui karistus põhjustab talle suurema kahju kui karistatav tegevus ise. Me ju ei karista inimest selle eest, kui ta ennast näljutab või paksuks sööb, trenni tegemata või vitamiinid võtmata jätab. Täiskasvanud täiearuliste kanepikasutajate kohta võib öelda, et kes on oma kasutamisega hädas, seda tuleb aidata, ja kes ei ole hädas, see tuleb jätta rahule,” arvas Kaasik.

„Kui hakata kanepit tarvitama enne 25. eluaastat, võib inimene haigestuda väga tõsistesse kroonilistesse haigustesse ja seda on hirmus kurb vaadata. Selliseid juhtumeid on meil üksjagu.”

„Ebaseaduslikud kaubitsejad müüvad kanepit, selle aseaineid ja muidki meelemürke ka alaealistele. Reguleeritud ja kontrollitud kanepiturg võtaks sellistelt kaubitsejatelt suure osa nende tulust. Kuigi kanep üldiselt tekitab sõltuvust ja tervisehäired vähem kui alkohol, leidub siiski sõltlasi ja neid, kelle tervis on kannatada saanud. Neil on veelgi raskem abi leida kui alkohoolikutel, sest neil on hirm karistada saada või paljastada illegaalsed varustajad, kes võivad kätte maksta,” selgitas Marko Kaasik.

Oidermaa sõnul on enamik programmis osalejaid 20.–30. eluaastates noored inimesed. Ülekaalukalt on abi otsinud meesterahvad. Põhjus, miks noored üha rohkem kanepi küüsi langevad, peitub eelkõige lihtsas kättesaadavuses. „Kanepit pole keeruline hankida. Samuti käib sellega kaasas mõte, et kanep on looduslik, kõigest süütu taim, mis on tervisele isegi kasulik,” selgitas Anna-Kaisa Oidermaa.

Tema sõnul pole saladus, et noores eas kombatakse piire ja katsetatakse põnevaid, kuid sageli keelatud tegevusi. „Noored peavadki seda tegema, kuid kanepi puhul kaasnevad riskid nagu alkoholi tarvitamisega. Inimesed ei teadvusta endale, et see pole süütu taimeke,” rääkis Oidermaa.

Kõige rohkem kuuest nõustamiskohtumisest koosnev programm on nüüdseks laienenud üle Eesti, nõustatakse ka veebis. Aasta jooksul võimaldatakse nõustamisteenust 200 huvilisele alates 17. eluaastast. Koostöös TAI-ga arutatakse programmi laiendamist ka nooremale vanusegrupile. Oidermaa sõnul on programmis isegi ruumi üle. „Ilmselt on vaja inimeste teadlikkust kasvatada, et nad julgeksid spetsialistide poole pöörduda. Programmis osalemine on võimalus, mitte hirmutamismeetod, millega inimesi häbimärgistada,” sõnas Oidermaa. Peaasi.ee tegevjuhi hinnangul on oluline, et sõltuvust tekitavate ainete tarvitajad ei langeks sildistamise ohvriks.

Kanepis on 60 psühhoaktiivset ainet, alkoholis ainult üks.

Aastatepikkune töökogemus esmaste psühhootiliste kriiside osakonnas on viinud Oidermaa suhtumiseni, et kanepitarvitamine ei saa olla vastuvõetav. Kliiniline psühholoog oli seisukohal, et kohalik vaimse tervise abisüsteem ei toeta kanepi legaliseerimist. „Kui me lubame ainet kasutada ja teame, et sellega võib kaasneda suuri tervisekahjusid, peavad eksisteerima ka vastavad abivõimalused,” rääkis Oidermaa. „Kui hakata kanepit tarvitama enne 25. eluaastat, võib inimene haigestuda väga tõsistesse kroonilistesse haigustesse ja seda on hirmus kurb vaadata. Selliseid juhtumeid on meil üksjagu,” tõdes Oidermaa nördinult.