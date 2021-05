KALKULAATOR | Riik muudab elatise maksmise süsteemi. Arvuta, kui suur oleks su elatis uue seaduse järgi

Praegu kehtivat elatise süsteemi on aastaid kritiseeritud seetõttu, et see sidus elatise alampalgaga, mistõttu alampalga kiire tõus viimase kümnendi jooksul tõi kaasa ka makstavate elatiste summade kasvu.

Pool alampalgast on praegu 292 eurot kuus. Kuigi pool alampalka pidi olema elatise alammäär, nn miinimumelatis, kujunes sellest tegelikkuses midagi maksimumelatise taolist, sest kohtud vähendasid üsna tihti välja mõistetud elatiste suurust, sest lapsevanemad ei jaksanud lihtsalt poole alampalga suurust elatist maksta. Eriti kriitiline oli olukord, kui lapsi oli mitu ja lapsevanema sissetulek tagasihoidlik. Samuti tõsteti möödunud kümnendil oluliselt peretoetusi, mida senine elatise süsteem ei arvesta.



Seetõttu hakati juba mitme aasta eest ette valmistama elatise süsteemi muutmist. Eelmisel aastal valmis ka eelnõu, mida tabas aga terav kriitika. Justiitsministeerium võttis kriitikat arvesse ja tuli välja uue eelnõuga, mis muudab samuti elatise arvutamise korda, sidudes selle lahti alampalgast. Järgmisest aastast hakkab elatise suurus sõltuma viieosalisest valemist.

Vaata ja arvuta Eesti Päevalehe elatiskalkulaatoriga välja, kui suure muudatuse toob sinu elus uus elatise arvestamise süsteem.