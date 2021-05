KALKULAATOR | Riik muudab elatise maksmise süsteemi. Arvuta, kui suur oleks su elatis uue seaduse järgi

4. Peretoetused. Elatise summa kindlaksmääramisel võetakse arvesse lapsetoetust ja lasterikka pere toetust. Kui toetused laekuvad elatist taotlevale poolele, arvatakse toetuse osa elatise summast maha. Selleks et saada ühe lapse kohta mahaarvatav summa, tuleks liita kokku kõik last kasvatava vanema poolt saadavad lapsetoetused ja lasterikka pere toetus ning jagada saadud summa laste arvuga ja seejärel kahega.

3. Elatist saavate laste arv samas peres. Mastaabisäästu arvestades on alates teisest lapsest elatise summa 15% väiksem kui esimese lapse elatise summa. Elatise summat ei vähendata mitmike puhul ja laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat.

1. Baasosa 180 eurot. See on pool ühe lapse kasvatamiseks uuringu kohaselt kuluvast summast. Baasosa indekseeritakse igal aastal, et arvesse võtta hindade kasvu.

Praegu kehtivat elatise süsteemi on aastaid kritiseeritud seetõttu, et see sidus elatise alampalgaga, mistõttu alampalga kiire tõus viimase kümnendi jooksul tõi kaasa ka makstavate elatiste summade kasvu.

Kogu süsteemi eeldus on, et mõlemad lapsevanemad panustavad enamasti lapse kasvatamisse rahaliselt sama palju.

5. Proportsionaalne vähendamine. Elatise summat vähendatakse proportsionaalselt lapsega koos veedetava ajaga, kui laps elab teise vanema juures aasta jooksul keskmiselt vähemalt 7 ööpäeva kuus. Selleks et saada summa, mis tuleb iga lapsega koos veedetava päeva kohta elatise summast maha arvata, on vaja korrutada elatise suurus 12-ga ning jagada saadud summa päevade arvuga aastas. Nii saadakse ühe päeva elatise suurus, mis tuleb ümardada täisarvuks. Kui näiteks ühe päeva elatise suuruseks on 6 eurot ja lapsevanem veedab lapsega kuus keskmiselt 10 päeva, arvestatakse tema elatise suurusest maha 60 eurot.

Eeltoodud valemi järgi arvutatud elatisega võrreldes väiksemas summas võib kohus elatise välja mõista vaid mõjuval põhjusel. Mõjuvateks põhjusteks on vanema töövõimetus või olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmise korral osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Pärnu naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld kritiseeris seisukohta, et praegune miinimumelatis 292 eurot on liiga suur.

„Selleks, et kohtusse elatisraha nõuet esitada, tuleb last kasvataval vanemal esitada nõuetekohane blankett, kus tuleb detailselt lahti kirjutada iga lapse kõik elamiseks ja arenguks vajalikud kulud ühes kuus. Need kulud jagatakse pooleks ja kui kogusummana 292 eurot välja ei tule, siis ega kohtunik seda siis ka ei määra. Elatisraha nõudega kohtusse pöörduv vanem peab põhjendama (mitte tšekkidega tõendama), iga kulu olulisust ja vajalikkust. 2020. aastal algatati kohtus 2472 elatise asja, millest rahuldati osaliselt või täielikult või lõpetati kompromissiga 1578 juhul. Eelnõu seletuskiri ei too välja, kui paljudel juhtudel üldse on määratud elatisraha ühele lapsele 292 eurot, samas oleks seda argumenteeritud arutelu jaoks vaja teada. Oma praktikast Pärnu näitel tean, et pigem käib vaidlus 150 kuni 230 euro ümber,” kommenteeris Orupõld.

Kuna uus eelnõu seob elatise suuruse sellega, kui palju lapsevanem lapsega koos aega veedab, siis ennustas Orupõld lapse suhtluskorra määramisega seotud kohtuasjade kasvu. „Justiitsministeeriumi poolt pakutud elatise reform on selgelt elatisvõlglaste poole kaldu,” kritiseeris Orupõld.

Eelnõu esialgset versiooni kritiseeriti kooskõlastamise käigus tugevalt rakendussätete puudumise tõttu. Kriitika oli suunatud eeskätt sellele, et ei oleks õige suunata uuesti kohtusse väga suurt hulka peresid, kelle elatisvaidlustes kohus konkreetseid asjaolusid põhjalikumalt kaalumata on välja mõistnud senise seadusjärgse miinimumelatise. See tähendaks suurt koormust nii vaidluse pooltele kui ka kohtutele.

Seetõttu on eelnõusse lisatud rakendussäte, mis näeb ette, et kui enne 1. jaanuari 2022 tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma alaealisele lapsele elatist 193 kuni 292 eurot kuus, loetakse, et alates 1. jaanuarist 2022 on vanem kohtulahendi kohaselt kohustatud tasuma elatist 193 eurot kuus. Eraldi avaldust ei ole uue summa arvestamiseks täitemenetluses vaja teha.

Justiitsministeeriumil on kavas luua abistava töövahendina veebipõhine elatiskalkulaator. Selleks saab lihtne veebipõhine tööriist, kuhu saavad kas lahku läinud vanemad ise või kohus sisestada eelmainitud andmed (vanema sissetulek, peretoetus, ülalpeetavate laste arv, kuus keskmiselt lapsega koos veedetavate päevade arv jne) ja kalkulaator arvutab uuringust saadavate andmete põhjal loodud valemi abil tarbijahinnaindeksiga korrigeerituna välja konkreetse pere jaoks sobiva elatise summa kuus. Lootus on, et kalkulaatori abil suudavad vanemad ise elatise suuruses kokku leppida ja ei pea selleks kohtusse pöörduma.

Hinnanguliselt on Eestis ligikaudu 42 000 üksikvanemat, kes on õigustatud saama teiselt vanemalt lapse ülalpidamiseks elatisraha.

