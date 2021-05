Kõlvart: isegi 30 aasta pärast peaksime olema huvitatud, et jääksid ka vene koolid

Miks lõpetavad Tallinna venekeelseid koole endiselt noored inimesed, kes ei oska korralikult eesti keelt?



Õpilased on erinevate võimete ja võimalustega. Palju sõltub keskkonnast, kus ta elab, kus ta koolis käib, millised on tema pere võimalused. Kõik ei sõltu ainult koolist. Samas me näeme, et keelt valdavaid noori inimesi tuleb iga aastaga rohkem ja rohkem. Kõik saavad aru, et eesti keelt tuleb õppida, seda pole vaja kellelegi seletada. Tänase päevani pole lahendatud paljusid probleeme, millest on aastaid räägitud: õpetajad, metoodika, õppematerjalid. See tundub ebareaalsena, aga ka 30 aastat peale taasiseseisvumist ei ole endiselt õpilastel võimalust õppida eesti keelt. Sellega puutuvad koolid igapäevaselt kokku. Arvan, et olukord ei ole enam nii kriitiline kui 20 aastat tagasi, sest keelt valdavaid noori on praegu protsentuaalselt palju rohkem. Saame täna tõdeda, et keele oskamise vajadusest saavad kõik ühtemoodi aru.